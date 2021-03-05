مصر للطيران توقف رحلاتها مع المغرب بعد إعلان الأخير تعليق الرحلات احترازيًا

أعلنت شركة مصر للطيران، عن وقف رحلاتها الجوية بين القاهرة وكازابلانكا، اعتبارا من- اليوم الجمعة- حتى إشعار آخر.جاء ذلك، وفقا للإشارة إلى التعليمات الصادرة عن السلطات المختصة بدولة المغرب فى ضوء الإجراءات الاحترازية، التى أعلنت عنها للحد من انتشار فيروس كورونا.وترجو مصر للطيران من عملائها الذين لديهم حجوزات إلى كازابلانكا ضرورة مراجعة مركز اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أى محمول أو 090070000 من أى خط أرضى لتعديل حجوزاتهم.