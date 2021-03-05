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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر للطيران توقف رحلاتها مع المغرب بعد إعلان الأخير تعليق الرحلات احترازيًا

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:38 م
مصر للطيران
مصر للطيران
فاتن غلاب
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أعلنت شركة مصر للطيران، عن وقف رحلاتها الجوية بين القاهرة وكازابلانكا، اعتبارا من- اليوم الجمعة- حتى إشعار آخر.

جاء ذلك، وفقا للإشارة إلى التعليمات الصادرة عن السلطات المختصة بدولة المغرب فى ضوء الإجراءات الاحترازية، التى أعلنت عنها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وترجو مصر للطيران من عملائها الذين لديهم حجوزات إلى كازابلانكا ضرورة مراجعة مركز اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أى محمول أو 090070000 من أى خط أرضى لتعديل حجوزاتهم.


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