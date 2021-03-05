رئيس الأسقفية ناعيا الأنبا أثناسيوس: خادم أمين بذل نفسه في خدمة الله

نعى دكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الأنبا أثناسيوس أسقف بنى مزار والبهنسا، الذي توفى اليوم بعد صراع مع المرض.وأضاف رئيس الأساقفة في بيان صادر عن الكنيسة اليوم: أقدم العزاء باسم قساوسة وشعب الكنيسة الأسقفية لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في نياحة (وفاة) الأنبا اثاسبوس الخادم الأمين الذي بذل حياته في خدمة الله.واستكمل رئيس الأساقفة: نتضرع ونصلى لله القدير أن يسكب تعزية فى قلوب شعب الكنيسة.