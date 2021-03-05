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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ بنى سويف يتفقد أعمال قافلة «العيون»

الجمعة 05/مارس/2021 - 04:56 م
بلال حبش
بلال حبش
بنى سويف - محمد حفيظ
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تفقد بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، فعاليات القافلة الطبية لعلاج أمراض العيون، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، والتي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتعاون مع بعض مؤسسات المجتمع المدني، وبإشراف من مديرية الصحة، وذلك ضمن مبادرة "عينك في عنينا" لمكافحة العمى.

وشهدت القافلة حضور كل من عماد خليل، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، ومحمد رياض، نائب رئيس المدينة، وممثلى مؤسسات المجتمع المدنى ببني سويف.

وتابع نائب المحافظ يرافقه عضو مجلس النواب عماد خليل "المشرف على الحملة "سير العمل في القافلة بقرية بني بخيت مركز بني سويف، حيث يتم استقبال المواطنين من أهالى القرية للاستفادة من خدمات التي توفرها القافلة بالمجان، وتشمل الكشف وتوفير العلاج لأمراض العيون من المياه البيضاء والزرقاء والرمد وتصحيح الإبصار وعمل نظارات، فيما يتم تحويل الحالات التي تحتاج التدخل الجراحي إلى مستشفيات متخصصة لإجراء العمليات الجراحية اللازمة "بالمجان".

وأشاد نائب المحافظ بمنظومة الخدمات الطبية التي قدمتها القافلة وحسن التنظيم، وهو ما ظهر بشكل واضح في إقبال الأهالي على الاستفادة من خدمات القافلة، معربًا عن تقديره للتعاون المثمر بين تنسيقية شباب الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى، ومديرية الصحة، في تنظيم تلك القوافل في تقديم خدماتها لأبناء المحافظة.


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