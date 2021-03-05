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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط مصنع لتعبئة زيت الطعام دون ترخيص بالقليوبية

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:20 م
زيت الطعام
زيت الطعام
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مكافحة جرائم الغش التجارى وتداول السلع مجهولة المصدر.

ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية وجرائم الغش التجارى، أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام صاحب مصنع لتعبئة زيت الطعام- كائن بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، بإدارة المصنع دون ترخيص واستخدام علامات تجارية غير مسجلة، وقيامه بتعبئة كميات كبيرة من زيوت الطعام مجهولة المصدر ودون فواتير أو مستندات تدل على شرعيتها، للاستفادة من فارق الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعُثر بداخل المصنع على (ماكينة تعبئة- 5000 زجاجة بلاستيك فارغة مدون عليها علامات تجارية- 3000 كرتونة فارغة- 3 أطنان زيت طعام مجهول المصدر).

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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