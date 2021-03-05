حبس عاطلين بتهمة قتل شاب فى سمنود

قررت نيابة مركز سمنود حبس عاطلين ٤ أيام بتهمة قتل شاب بطلقة نارية في الرقبة من الخلف، وإلقاء جثته على ضفاف النيل بطريق قرية الراهبين- كفر الصارم.وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم مركز سمنود، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بعثورهم على جثة شاب ملقاة على ضفاف النيل مصاب بطلقة نارية نافذة في الرقبة ومجهول الهوية.وبتشكيل فريق بحث وتحرى، تم التعرف على هوية المجنى عليه، حيث يدعى أحمد عبد الرحيم عبد الستار البدوى وشهرته "الطفش" يبلغ من العمر ٢٠ سنة ومقيم بقرية الراهبين.كما أكدت التحريات التى أجراها الرائد محمد عمارة، رئيس مباحث قسم مركز سمنود، أن وراء مرتكبى الواقعة "ا. م. ع " وعاطل ومقيم قرية كفر حجازى دائرة مركز المحلة، " ف. ا. ع "، عاطل، ٢٨ سنة، مقيم بقرية كفر حجازى مركز المحلة، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة، والسبب خلافات سابقة بينهم، وتحرر المحضر اللازم.