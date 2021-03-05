رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مطبعة غير مرخصة داخلها كتب دراسية بالقليوبية

الجمعة 05/مارس/2021 - 04:32 م
ضبط مطبعة غير مرخصة
ضبط مطبعة غير مرخصة
كتب صلاح حسنى
طباعة
تمكنت مباحث القليوبية من ضبط مطبعة غير مرخصة بالقليوبية وبداخلها كمية من الكتب الدراسية الخاصة بوزارة التربية والتعليم بدون تفويضات اخطرت النيابة فتولت التحقيق

وردت إلى الأجهزة الأمنية بالقليوبية تفيد قيام صاحب كائنة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بإدارة المطبعة بدون ترخيص وإتخذها وكرا لممارسة نشاطه الإجرامى الذى تخصص فى تقليد وطبع الكتب والمناهج الدراسية الخاصة بوزارة التربية والتعليم بدون تفويضات أو أذون كتابية بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط صاحب المبطه وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على كمية من الكتب الدراسية لمواد دراسية منسوبة لوزارة التربية والتعليم لمراحل تعليمية مختلفة - نماذج امتحانات منسوبة لوزارة التربية والتعليم لمراحل دراسية مختلفة بمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامى.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حقيقة طرد رئيس جامعة سوهاج لـ4 من أعضاء هيئة تدريس

«الخطيب» يرفض الرد على اتصالات «كهربا».. كواليس جديدة

«مليونير لمدة 24 ساعة».. شركة تحول 14 مليون جنيه لشاب مصري بالخطأ

«الصحة» توضح خطوات الحصول على لقاح كورونا

الصور

image description

مطاردة المخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

image description

طلاب ومعلمو المدارس الفنية يطلقون حملة لتجميل كورنيش أسيوط

image description

ضبط 18 طن سكر مدعم في مخزن ومصنع مشبك بدمياط

image description

انطلاق معرض للأثاث الدمياطي في أسيوط

image description

وفاة 3 أطفال وإصابة والديهم بالتسمم فى أسيوط

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف حالة طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

ضبط خادمة سرقت سيارة شقيقة الفنانة روبي بالقاهرة

حقيقة تسريح عدد كبير من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

زلزال بقوة 8.1 ريختر يضرب قبالة سواحل نيوزيلندا.. وتحذيرات من «تسونامى»

رضا الشخص عن حياته مرتبط بتمتعه بصحة أفضل

خبير: العالم لم يقترب من حل لغز «كيف ظهر كورونا للوجود؟»

دراسة: لقاح سينوفاك قد لا ينتج أجساما مضادة كافية لدرء «كورونا البرازيلية»

أيام زمان

أجبر ضابط النقطة على كتابة محضر ضد نفسه.. سامية جمال تروي موقف غريب عن فريد الأطرش

«خاف مني لأني حبيبته».. أسرار سامية جمال وفريد الأطرش

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«الدستور».. واستراتيجية عزالدين نجيب
د. محمد عفيفي
مصر والسودان.. المصير المشترك
جمال طه
أزمة «سد النهضة».. الطريق نحو المواجهة
ماجد حبته
تهديد إسرائيلى بغزو لاهاى!
المزيد

الثقافة

«جحا ثرى دي».. عرض مسرحي بثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط

«التراث الشعبي وتأثيره على الفن التشكيلي».. صالون ثقافي بالمنيا

صفاء النجار ومرفت يس وصفاء عبد المنعم في ضيافة «العربي الأوروبي للسينما والمسرح»

وصول فعاليات المسرح المتنقل لقرية مرسى حميرة بالشلاتين