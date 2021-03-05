ضبط مطبعة غير مرخصة داخلها كتب دراسية بالقليوبية

تمكنت مباحث القليوبية من ضبط مطبعة غير مرخصة بالقليوبية وبداخلها كمية من الكتب الدراسية الخاصة بوزارة التربية والتعليم بدون تفويضات اخطرت النيابة فتولت التحقيقوردت إلى الأجهزة الأمنية بالقليوبية تفيد قيام صاحب كائنة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بإدارة المطبعة بدون ترخيص وإتخذها وكرا لممارسة نشاطه الإجرامى الذى تخصص فى تقليد وطبع الكتب والمناهج الدراسية الخاصة بوزارة التربية والتعليم بدون تفويضات أو أذون كتابية بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعةعقب تقنين الإجراءات تم ضبط صاحب المبطه وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على كمية من الكتب الدراسية لمواد دراسية منسوبة لوزارة التربية والتعليم لمراحل تعليمية مختلفة - نماذج امتحانات منسوبة لوزارة التربية والتعليم لمراحل دراسية مختلفة بمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامى.