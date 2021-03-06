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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التحقيقات مع عصابة آثار القليوبية: دجال أوهمنا بوجود كنز أثرى

السبت 06/مارس/2021 - 05:42 ص
ضبط متهمين
ضبط متهمين
كتب صلاح حسنى
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كشف تحقيقات النيابة العامة في واقعة ضبط 3 من أسرة واحدة يقومون بالحفر والتنقيب عن الآثار ببنها، أن المتهمين اعترفوا أن أحد الدجالين المشهورين أوهمهم بأن هناك كنزًا أثريًا أسفل منزلهم وأن هناك سرداب أسفل المنزل مليئ بالنقوش الفرعونية القديمة، وتماثيل للإله حورس وإيزيس كون المنطقة قديمة ببنها.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين وتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بمجلس مدينة بنها، لفحص آثار الحفر وتأثيره على المنزل والمنازل المجاورة، وتحريز الأدوات المستخدمة في الحفر.

كانت مباحث قسم أول بنها قد ألقت القبض على 3 أشخاص من أسرة واحدة أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار، داخل منزلهم بمنطقة منشية الزراعة التابعة لقسم أول بنها

وتم ضبط كلًا من "ا.ع.ع " 36 سنة عامل، وشقيقته "م. ع.ع" 51 سنة ربة منزل، ونجلها "ا ع ع" 29 سنة عامل، أثناء قيامهم بالحفر بالمنزل محل سكنهم، مكون من 3 طوابق وعثر على أعمال حفر داخل صالة الشقة، بالطابق الأرضي بعمق متر ونصف بقطر متر ونصف.

كما تم ضبط أدوات الحفر، عبارة عن "ماتور شفط مياه بالخرطوم الخاص به، وعدد 3 كوريك ودقاق" وتم التحفظ عليها.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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