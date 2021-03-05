البابا يحظى باستقبال شعبى فى كنيسة سيدة النجاة ببغداد

حظى البابا فرنسيس، اليوم الجمعة، في أعقاب زيارته التاريخية إلى العراق، باستقبال شعبي في كنسية سيدة النجاة.جاء ذلك في حضور البابا قداسا في كاتدرائية سيدة النجاة للسريان الكاثوليك، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.وكانت كنيسة سيدة النجاة قد تعرضت لهجوم إرهابي قتل فيه العشرات عام 2010، حيث تم قتل أكثر من 58 شخصًا.وكان قد استهل بابا الفاتيكان زيارته التاريخية إلى العاصمة العراقية اليوم الجمعة، بكلمة وجهها إلى العراقيين بعد لقائه الرئيس برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي كان في انتظاره بمطار بغداد، مشددًا على أهمية إرساء السلام ونبذ العنف، والحفاظ على حقوق جميع الفئات السياسية والدينية في البلاد.كما دعا إلى "التصدي لآفة الفساد" و"تقوية المؤسسات"، وحثّ على وقف "العنف والتطرف والتحزّبات وعدم التسامح".