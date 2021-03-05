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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«معهاش فلوس».. قصة موقف محرج تعرضت له سامية جمال

الجمعة 05/مارس/2021 - 04:24 م
سامية جمال
سامية جمال
سمر عبدالله
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فراشة السينما المصرية.. هذا هو اللقب الذي اشتهرت به سامية جمال، التي تحل ذكرى ميلادها اليوم 5 مارس، حيث امتلأت حياتها بالكثير من المواقف المختلفة والمحطات التي ساعدتها لأن تصبح من أكثر المشاهير ليس على المستوى المحلي فقط، بل على العالمي أيضًا.

في أحد الحوارات القديمة لسامية جمال مع مجلة الكواكب، روت ما حدث لها عندما سافرت إلى باريس لتقوم بدورها فى فيلم "على بابا والأربعين حرامى"، حيث كانت تملك نقود قليلة لا تكفي لإقامة الفندق، فكانت تنتظر أموال الشركة المنتجة لتسديد الأقساط.

تأخرت الشركة فى دفع القسط فشعرت سامية جمال بالغضب، لما يمكن للفندق أن يفعله معها في حال عدم سداد المصروفات، وأثناء سيرها فى شوارع باريس كانت تفكر في الأزمة إلا أنها قابلت صديقتها التي كانت قادمة من سويسرا، ففرحت الصديقة وأخبرت الفنانة أن السماء أرسلتها لها لتنقذها لأنها لا تملك مالا ولا تجد مكانا تقيم فيه فى فرنسا، فسرعان ما قررت أن تستضيفها معها في الفندق، دون أن تخبرها بالظرف السيئ التي تمر به.

بعد عدة أيام طالبت إدارة الفندق سامية جمال بدفع قيمة المتأخرات، فقررت أن تطلب من إحدى المصريات المقيمات في فرنسا مبلغ من المال رغم صعوبة ذلك على نفسها، وفى طريقها إلى مقر إقامة السيدة المصرية الثرية سمعت سامية جمال صوتا يناديها فالتفت لتجد منتج الفيلم الذى تعمل فيه.

واعتذر منتج الفيلم آنذاك لسامية جمال بسبب تأخره في دفع الأقساط وأعطاه "شيك" بالمبلغ المطلوب، فسددت أموال الفندق.

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