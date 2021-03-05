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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

معتز صدقى: القطاع السياحى يترقب نتائج تطعيمات كورونا

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:37 م
كورونا
كورونا
رامى حسين
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قال معتز صدقى، عضو غرفة الشركات السياحية، نائب رئيس لجنة السياحة بالغرفة الأمريكية، إن صناعة السياحة فى حالة ترقب لنتائج حملات التحصين التى تجرى من خلال التطعيمات بلقاح فيروس كورونا، لتعويض جانب من الخسائر التى لحقت بها، موضحا أن هذه الحملات للتلقيح تجعل القطاع يسترد نشاطه وحيويته وعافيته رويدًا رويدًا، ويجعله قادرًا على الوفاء بالتزاماته، واستعادة جانب من العمالة الماهرة التى فقدت وظائفها من جراء السلبيات التى تسببت فيها الجائحة.

وأكد صدقى فى تصريحات صحفية أن صناعة السياحة على مستوى العالم رغم قوتها وصلابتها، إلا إنها هشة، لتأثرها الواضح بالعوامل الداخلية أو الخارجية فى وجود أي فيروسات أو اضطرابات سياسية أو اجتماعية أو أي نوع من المخاطر التى تهدد الدول وتكون أول القطاعات الاقتصادية تأثرًا بهذه العوامل.

وطالب الدولة المصرية لوضع آليات جديدة تسمح وتتيح لجميع المنشآت بالقطاع السياحى الحصول على القروض الميسرة ذات الفائدة البسيطة المدعومة من قبل وزارة المالية- 3 مليارات جنيه- بعدما تعرض أغلبها لانتكاسة شديدة لتوقف وانحسار السياحة الدولية، وأصبحت الشركات والفنادق غير قادرة على أعمال الإحلال والتجديد والصيانة لمنشآتها، ما أفقد وحرم الكثير من المنشآت الفندقية والسياحية من ميزة الحصول على شهادة السلامة الصحية، والتى تمنحها صلاحية استقبال السائحين داخليًا وخارجيًا.

وشدد صدقى على أهمية تحقيق هذا الهدف حتى لا تكون هناك طاقة فندقية معطلة، ونحن فى أشد الاحتياج إليها بعد انقشاع شبح فيروس كورونا، ولتكون قادرة على فتح أبوابها لاستقبال السائحين وكذلك سداد رواتب العاملين بدلًا من تشريدهم، لعدم القدرة على الوفاء بمستحقاتهم، وما يترتب عليهم من التزامات تجاه الآخرين.

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