حبس ربة منزل وعاطل لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار فى الخليفة

أمرت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، بحبس ربة منزل وعاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات في منطقة الخليفة، كما طالبت النيابة بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول المتهمين للوقوف على نشاطهما.كانت قد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط شخصين "ربة منزل – عاطل"، مقيمين بذات العقار، أثناء تنقيبهما عن الآثار بالشقة سكنهما "مستأجرة"، وعثر بداخلها على حفرة بعمق 7 أمتار، وأدوات التنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيقات.