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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تتسلم الدفعة الثالثة من لقاح «سبوتنيك V» الروسى

الجمعة 05/مارس/2021 - 04:28 م
لقاح سبوتنيك
لقاح سبوتنيك
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تسلمت السلطات الصحية الإيرانية، اليوم الجمعة، 200 ألف جرعة إضافية من لقاح "سبوتنيك V" الروسي، لمكافحة تفشي وباء "كورونا".

وتعتبر هذه هي الدفعة الثالثة من اللقاح الروسي التي تصل إلى إيران، التي بدأت حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا" منذ 9 فبراير الماضي.. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، في نسختها باللغة الإنجليزية.

يُشار إلى أن كلًا من طهران وموسكو اتفقتا على الإنتاج المشترك للقاح، الذي يوفر أكثر من 90% من الكفاءة لمحاربة الفيروس، وفقًا لمجلة "لانسيت" الطبية، التي تصدر في بريطانيا.

وتعمل إيران على إنتاج لقاح محلي الصنع يسمى "كوفإيران"، التي بدأت في الإعداد له منذ ديسمبر الماضي، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على البشر.

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