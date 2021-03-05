توفير 13 مينى باص و30 ميكروباص لتسهيل تنقل للمواطنين والطلبة بأسوان

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، عن توفير إدارة المواقف بالوحدة، برئاسة عبدالنبي جمعة، بالتنسيق مع إدارتى مشروع النقل الداخلي بالمحافظة، ومرور أسوان، 4 ميني باصات خاصة بمشروع النقل الداخلي بالمحافظة، بالإضافة إلى أتوبيس تابع لشركة جنوب الصعيد.وجاء ذلك في إطار تسهيل خدمة الركاب ومواطنى محافظة أسوان، وتسهيلاً عليهم حركة التنقل داخل المحافظة وإلي المراكز الأخرى بالمحافظة أيضًا.وفى سياق متصل وفرت إدارة المواقف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، برئاسة عبدالنبي جمعة، بالتنسيق مع إدارتى مشروع النقل الداخلي بالمحافظة، ومرور أسوان، 9 ميني باص و30 سيارة أجرة ميكروباص من خطوط مختلفة لخدمة الركاب والطلبة بجميع مراكز أسوان.