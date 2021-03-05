النمسا تسجل 2668 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم، عن تسجيل 2668 إصابة جديدة و12 حالة وفاة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال بيان لوزارة الصحة، اليوم الجمعة، إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 470 ألفا و314 حالة، تعافى منها 439 ألفا و101 حالة بينما توفى 8669 حالة، مشيرا إلى وجود 1421 حالة فى المستشفى منها 326 حالة فى العناية المركزة.