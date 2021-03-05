النيابة تطلب التحريات حول مشاجرة بالأسلحة البيضاء في أوسيم

طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة أوسيم في الجيزة، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.تلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالأسلحة البيضاء، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين إصابة طالب ثانوي بجرح غائر فى الوجه، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، كما أصيب آخرون خلال المشاجرة.وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق