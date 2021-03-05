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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«ذهبت إلى قسم الشرطة سريعا».. قصة شائعتين أزعجتا سامية جمال

الجمعة 05/مارس/2021 - 04:11 م
سامية جمال
سامية جمال
سمر عبدالله
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من أشهر الراقصات الاستعراضيات، حيث استطاعت تأسيس مدرسة في الشرق الأوسط عاشت لمدة سنوات بعدها، فما زال اسمها يتردد على ألسنة المصريين والعالم أجمع، لما لها من شهرة واسعة إنها سامية جمال، التي اعتبرها الكثير من زملائها "أيقونة الجمال"، في عصرها.

وفي ذكرى ميلادها، نرصد شائعتين طاردا سامية جمال طوال حياتها.

"علاقتها بالملك فاروق"
في كتاب "سينما نعم سينما لا: ثانى مرة"، للكاتب فتحي العشري، قال إن الفنانة سامية جمال، كانت ثانى الفنانات فى حياة الملك فاروق، "رغم أنها لم يكن لها أى دور سياسى"، وانتشرت تلك الشائعة، إلا أن الكاتب الكبير أنيس منصور، أكد فى كتابه "معنى الكلام" أن الملك فاروق نسبت له الصحافة الكثير من القصص الغرامية، منها مع الفنانة كاميليا، ومن الراقصة سامية جمال وتحية كاريوكا، سأل عنها ووجد إنها مبالغات، فمثلا سأل الفنانة سامية جمال، فأقسمت له على المصحف أنه لم يكن لها علاقة بالملك.

"ثلاث سوابق"
استيقظت سامية جمال ذات يوم، على شائعة سخيفة منشورة في أحد الصحف بأنها لديها ثلاث سوابق، وانزعجت كثيرا، ثم ذهبت على الفور إلى قسم الشرطة واستخرجت صحيفة السوابق الخاصة بها وعقب استلامها ذهبت إلى مجلة "أخر ساعة" لكي تنشرها وتظهر للناس حقيقة الأمر طبقا للواقع.

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