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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفير الفاتيكان يزور منطقة آثار «بنى حسن» بالمنيا

الجمعة 05/مارس/2021 - 04:51 م
السفير نيكولاس هنري
السفير نيكولاس هنري
رامى حسين
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استقبلت منطقة آثار بني حسن بمحافظة المنيا السفير نيكولاس هنري، سفير الفاتيكان بالقاهرة والوفد المرافق له من أعضاء السفارة، وكان في استقبالهم جمال أبو بكر السمسطاوي، مدير عام آثار مصر الوسطى.

وزار سفير الفاتيكان بالقاهرة والوفد المرافق له، المنطقة حيث مقابر حكام الأقليم 16 في عصر الدولة الوسطي ومنها مقبرة خيتي ومقبرة خنوم حتب، مبدبًا إعجابه بالمناظر والنقوش بهم والتي تحكي الحياة اليومية، كما أعرب عن إعجابه بالمناظر الرياضية المنقوشة علي جدران المقابر.

وخلال الزيارة أشاد سفير الفاتيكان بالقاهرة بتاريخ وحضارة مصر وآثار المنيا وبني حسن ووعد بزيارتها مرة أخرى، كما أشاد بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي تطبقها وزارة السياحة والآثار في المناطق الأثرية.

وفي سياق متصل، زار السفير كريستيان بيرغر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والوفد المرافق له منطقة آثار تونا الجبل بمحافظة المنيا، حيث أبدى إعجابه الشديد بمقبرة كبير الكهنة بيتوزيريس وبما تحويه من مناظر ونقوش، كما استمع إلى شرح تفصيلي لمقبرة إيزادورا، معربا عن انبهاره وشعوره بالعظمة والخلود والغموض خلال زيارته سراديب الجبانة المقدسة للطيور والحيوانات رمز المعبود توت.

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