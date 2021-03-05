رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

4 تصميمات مختلفة لارتداء فستان سهرة أسود (صور)

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:48 م
فستان سهرة أسود
فستان سهرة أسود
شيماء دهب
طباعة
يعتبر اللون الأسود هو اللون الأكثر تفضيلًا عند النساء، حيث يحرصن على ارتدائه في السهرات لكونه "ملك الألوان"، وتختلف الموديلات والتصميمات الخاصة به بحسب طبيعة جسم الفتاة واختلاف الأقمشة ما بين الدانتيل والتول والكريب والعديد من الأقمشة الأخرى.

وفي هذه السطور نرصد أبرز الموديلات الخاصة بفستان أسود سهرة.

1- إلكسندر ماكوين
من بيت أزياء إلكسندر ماكوين تم اختيار هذا الموديل الأسود المميز، بإطلالة فخمة للغاية تظهر مدى تناغم وجمال اللون الأسود، مصمم من قماش الكريب، مع كم واحد طويل من الدانتيل الأسود، مع حزام رفيع على الخصر بنفس القماش الخاص بالفستان.


2- فستان من كوبرني
فستان من ماركة كوبرني يحمل درجة عالية من الأنوثة، بتصميم ذات الكتف الواحد، مع كتف قصير متصل برقبة على شكل حزام من الجلد، بتصميم الكشكش البسيط من ناحية الصدر.


3- ماركة هيرمس
أما ماركة هيرمس فقدمت فستان مميز من الجلد، حيث جاء تصميمه على شكل مربعات مفرغة، كبيرة الحجم، وهو مكون من توب بدون أكمام، مع رقبة مربعة.


4- فستان ميلانو مودا
أما ميلانو مودا قدم فستان مميز عبارة عن توب بدون أكمام، مع حمالات رفيعة، وفتحة صدر مربعة، والتنورة منفوشة، مع أطراف من التول، بتصميم الكشكش المميز.

موضوعات متعلقة

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

تاريخ الإسراء والمعراج 2021

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الكريمات لـ20 متوفيًا

الصور

image description

«كرداسة رانرز».. هيا نركض في الأرياف (صور)

image description

مطاردة المخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

image description

استكمال أعمال رصف وتأهيل الشوارع والطرق بمركز القوصية

image description

طلاب ومعلمو المدارس الفنية يطلقون حملة لتجميل كورنيش أسيوط

image description

محافظ أسيوط يعاين المنازل المتهالكة لإعادة تأهيلها (صور)

الأكثر قراءة

أول فيديو من موقع حادث الكريمات.. راح ضحيته 20 شخصًا

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الكريمات لـ20 متوفيًا

«حوّل الضحايا لأشلاء».. مباحث الجيزة تكشف سبب حادث الكريمات

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

رضا الشخص عن حياته مرتبط بتمتعه بصحة أفضل

عقار سيتيسين للإقلاع عن التدخين قد يعالج الشلل الرعاش لدى النساء

عامل نظافة فرنسى يصبح نجمًا على «تيك توك» بدعوته لكوكب نظيف

زلزال بقوة 8.1 ريختر يضرب قبالة سواحل نيوزيلندا.. وتحذيرات من «تسونامى»

أيام زمان

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

«خاتم الحظ عند فاتن حمامة».. أوقفت التصوير بسببه وسعره 2.5 جنيه

رفضت أن تخلع الفستان فأصبح تميمتها.. حكايات ليلى مراد

سقطت مغشيًا عليها.. مكيدة مخرج وفنان بصفعة على وجه نجمة شهيرة

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «8»
ماجد حبته
بابا الفاتيكان فى العراق
المزيد

الثقافة

ختام فعاليات المسرح المتنقل بالبحر الأحمر

يوسف نبيل: «الحسد» من أشهر الروايات الروسية في القرن العشرين

الأحد.. الروائية السعودية بدرية البشر في ضيافة «كاتبان وكتاب»

موسم السرقات الأدبية.. القصة الكاملة للسطو على كتابات جمال بربري وعواطف الصفتي