4 تصميمات مختلفة لارتداء فستان سهرة أسود (صور)

وفي هذه السطور نرصد أبرز الموديلات الخاصة بفستان أسود سهرة.





1- إلكسندر ماكوين









2- فستان من كوبرني









3- ماركة هيرمس









4- فستان ميلانو مودا

يعتبر اللون الأسود هو اللون الأكثر تفضيلًا عند النساء، حيث يحرصن على ارتدائه في السهرات لكونه "ملك الألوان"، وتختلف الموديلات والتصميمات الخاصة به بحسب طبيعة جسم الفتاة واختلاف الأقمشة ما بين الدانتيل والتول والكريب والعديد من الأقمشة الأخرى.من بيت أزياء إلكسندر ماكوين تم اختيار هذا الموديل الأسود المميز، بإطلالة فخمة للغاية تظهر مدى تناغم وجمال اللون الأسود، مصمم من قماش الكريب، مع كم واحد طويل من الدانتيل الأسود، مع حزام رفيع على الخصر بنفس القماش الخاص بالفستان.فستان من ماركة كوبرني يحمل درجة عالية من الأنوثة، بتصميم ذات الكتف الواحد، مع كتف قصير متصل برقبة على شكل حزام من الجلد، بتصميم الكشكش البسيط من ناحية الصدر.أما ماركة هيرمس فقدمت فستان مميز من الجلد، حيث جاء تصميمه على شكل مربعات مفرغة، كبيرة الحجم، وهو مكون من توب بدون أكمام، مع رقبة مربعة.أما ميلانو مودا قدم فستان مميز عبارة عن توب بدون أكمام، مع حمالات رفيعة، وفتحة صدر مربعة، والتنورة منفوشة، مع أطراف من التول، بتصميم الكشكش المميز.