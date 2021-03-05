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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بابا الفاتيكان: رسالات الأديان تدعو للسلام والتعايش المشترك

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:11 م
البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
منار أحمد
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قال بابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس، اليوم، في أعقاب زيارته للمرة الأولى والتاريخية للعراق، إن قناعته الراسخة بأن التعاليم الصحيحة للأديان تدعو إلى التمسك بقيم السلام والأخوة الإنسانية.

وأضاف البابا فرنسيس، الذي استهل زيارة تاريخية إلى العراق: "علينا أن نتطلع إلى ما يوحدنا، عوض ما يؤدي إلى انقسامنا".

واقتبس البابا فرنسيس، في خطابه، عبارات من وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقّعت خلال زيارته لدولة الإمارات، في فبراير 2019.

وأشار بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى سياق الزيارة، وظروف وباء كورونا، قائلا إن هذه الأزمة تدعو إلى القلق، لكنها تدفع أيضا إلى التفكير في نمط الحياة وفي الوجود.

وحث البابا فرنسيس، في كلمته ببغداد، على توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بطريقة عادلة.

وتحدث بابا الكنيسة الكاثوليكية عن العنف والأزمات التي شهدها العالم، خلال العقود الماضية، قائلا إن الأصولية التي لا تقبل العيش المشترك جلبت الموت والدمار وأنقاضا ظاهرة للعيان.

وتطرق البابا فرنسيس إلى ما تعرض له الإيزيديون في العراق على يد تنظيم داعش الإرهابى، واصفا ما لحق بهم بالهمجية المتهورة وانعدام الإنسانية.

ونبه البابا أيضا إلى تعريض هوية الإيزيديين للخطر، قائلا إن الاختلاف الثقافي والديني يجب أن يكون عونا ثمينا ومفيدا، وليس شيئا يتم السعي إلى التخلص منه.

وشدد على ضرورة القيام بعملية إعادة بناء فعالة، من أجل تسليم عالم أكثر عدلا وأكثر إنسانية للأجيال القديمة.

وأكد أن العدل واحترام القانون هما اللذان يحميان العيش المشترك، وهذا الأمر يتطلب جهدا والتزاما من الجميع، حسب قوله.

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