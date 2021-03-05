ما هى اختصاصات لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ؟

يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أولي جلساته العامة، يوم الإثنين المقبل، عقب توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على اللائحة الداخلية للمجلس، وسوف يتم خلال الجلسة أنتخاب أعضاء اللجان النوعية.،نصت المادة (43) من اللائحة الداخلية: على أن "تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها".وطبقا لما نصت عليه المادة (59) تختص لجنة الشئون الدينية والأوقاف بما يأتى:- الشئون الدينية.- المساجد ودور العبادة.- الأوقاف بجميع أنواعها وشئون البر.- التعليم الأزهرى.- السياسات والتشريعات الخاصة بالشئون الدينية والأوقاف.وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الدينية وشئون الأوقاف والأزهر الشريف.