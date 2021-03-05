الملكية الفكرية والفنون.. اختصاصات لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بالشيوخ

يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، أولي جلساته العامة، يوم الإثنين المقبل، عقب توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على اللائحة الداخلية للمجلس، وسوف يتم خلال الجلسة انتخاب أعضاء اللجان النوعية.ونصت المادة (43) من اللائحة الداخلية: "تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها".وطبقا لما نصت عليه المادة (58) تختص لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بما يأتى:- الحفاظ على مكونات التعددية الثقافية.- كل الخدمات الثقافية.- الملكية الفكرية.- الفنون والآداب.- السياحة والآثار.- المناطق الأثرية والمحميات التراثية العالمية.- الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.- ترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.- الإعلام المسموع والمرئى والصحافة المطبوعة والرقمية وكل وسائل التواصل الاجتماعى.- شئون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.- السياسات والتشريعات الخاصة بالسياحة والاثار والثقافة والصحافة والإعلام.- تعزيز الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الصحافة والإعلام.وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالسياحة والآثار والثقافة والإعلام.