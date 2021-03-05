الإمارات تعلن تقديم 31 ألفًا و312 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الجمعة، تقديم 31 ألفًا و312 جرعة من لقاح فيروس "كورونا" خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 6 ملايين و235 ألفًا و316 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 63.04 جرعة لكل 100 شخص.ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يتماشى ذلك مع خطة الوزارة لتوفير لقاح (كوفيد-19)؛ سعيًا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.