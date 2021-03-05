الصين تؤكد أهمية تطوير العلاقات مع الدول العربية

أكدت الصين، اليوم الجمعة، أنها تولي أهمية كبرى لتطوير العلاقات مع الدول العربية، وتعتبر جامعة الدول العربية شريكًا مهمًا في دفع العلاقات الصينية العربية قدمًا.جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين"، تعليقًا على تأكيد الدورة الـ155 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في اجتماعها يوم الأربعاء، أهمية تعزيز العلاقات العربية- الصينية، وترحيبها باستضافة المملكة العربية السعودية للقمة العربية الصينية الأولى، وتقديرها للتعاون المشترك ضد "كوفيد-19"، مع ضرورة تنظيم فعاليات في إطار منتدى التعاون بين الصين والدول العربية.وقال "بين": "تقدر الصين عاليًا القرارات التي اتخذتها الاجتماعات المتتالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية حول تعزيز العلاقات مع الصين. وهذا يدل تمامًا على التصميم الثابت للدول العربية على تطوير العلاقات مع الصين، والصداقة التقليدية الصينية العربية والشراكة الاستراتيجية عالية المستوى".وأضاف "بين": "تولي الصين أهمية كبرى لتطوير العلاقات مع الدول العربية، وتعتبر جامعة الدول العربية شريكا مهما في دفع العلاقات الصينية العربية قدما، وفي السنوات الأخيرة، عمقت الصين والدول العربية الثقة الاستراتيجية المتبادلة، وحققت نتائج مثمرة في التعاون في جميع المجالات. وخلال الكفاح ضد (كوفيد-19)، عمل الجانبان معًا وساعدا بعضهما البعض، ما شكل نموذجًا للتضامن في مكافحة الأوبئة".وتابع بين "في المستقبل، فإن الصين مستعدة لتكثيف الاتصالات والتنسيق مع الدول العربية وجامعة الدول العربية، وإجراء استعدادات جيدة للقمة الصينية العربية، والتكاتف لبناء مجتمع صيني عربي ذي مستقبل مشترك في العصر الجديد، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الصينية العربية لصالح شعوب الجانبين".