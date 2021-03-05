البيت المحمدي يحيي ذكرى ليلة الإسراء والمعراج

يحيي البيت المحمدي للتصوف ذكرى ليلة الإسراء والمعراج بنشر مقتطفات تذكيرية للإمام الشيخ محمد زكي إبراهيم رائد العشيرة المحمدية عبر صفحاته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".ونشرت إحدى الصفحات مقطعا صوتيا للشيخ محمد زكي يوضح الأذى الذي تعرض له النبي في الطائف وقضائه ثلاثة أيام وبصحبته سيدنا بلال وليس لديه سوي لقمة يتزود بها وعندما عاد من الطائف جبر الله بخاطره فآمن الجن على يديه "وإذ صرفنا إليك نفرًا من الجن يستمعون القرآن"، وقال تعالى: "قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنًا عجبًا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدًا".وأشار الشيخ محمد زكي إلى أن رحلة الإسراء والمعراج هى الآية الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى "لنريه من آياتنا الكبرى"، مؤكدًا أن رحلة الإسراء والمعراج تعتبر أكبر آية أوتيت للرسول.