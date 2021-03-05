التثقيف والإسعاف.. اختصاصات لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أولي جلساته العامة، يوم الإثنين المقبل، عقب توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على اللائحة الداخلية للمجلس، وسوف يتم خلال الجلسة أنتخاب أعضاء اللجان النوعية.ونصت المادة (43) من اللائحة الداخلية: "تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها".وطبقا لما نصت عليه المادة (55) تختص لجنة الصحة والسكان بما يأتى:- السياسات والتشريعات المنظمة للشئون الصحية والصيدلية.- السياسات والتشريعات المنظمة للصناعات الدوائية، والأدوية.- الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والدوائية.- التأمين الصحى الشامل.- التثقيف الصحي.- الإسعاف والطوارئ الصحية والتمريض.- دور النقاهة والتأهيل للمجندين، ومشوهى الحرب، ومصابى الثورة، ومصابى العمليات الأمنية، ومن فى حكمهم.- الصحة النفسية.- الرعاية الصحية لطلاب المدارس بالتعليم العام والجامعات والمعاهد العليا.- مكافحة الأمراض المتوطنة والأوبئة والدرن والرمد وغيرها.- الرعاية الصحية للمسنين.- الحجر الصحى والقومسيونات الطبية.- تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.- السياسات السكانية والتشريعات المنفذة لها.وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بالصحة والسكان.