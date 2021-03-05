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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات لإزالة الإشغالات وتبطين الترع بكفر الشيخ

الجمعة 05/مارس/2021 - 04:21 م
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات لرفع الإشغالات، وترميم عدد من الكباري، وتبطين عدد من الترع،والمشاركة المجتمعية بقرية لإقامة صناديق قمامة وتطهير مقابر القرية، ورصف عدد من شوارع القرى بالإنترلوك،وإزالة حالات تعدٍ.

وأشرف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، على رفع جميع الإشغالات بشارع 21، غرب كفر الشيخ، والتعديات على حرم الشارع الرئيسي، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، موجهًا بعودة المساحة الكلية لعرض الشارع الرئيسي، وإزالة جميع الخرسانات والتعديات وفتح الشارع بغرب المدينة.

وتابعت المهندسة عايد ماضي،رئيس مركز ومدينة دسوق،أعمال ترميم كوبري السكة حديد على ترعة يوسف أفندي بقرية محلة مالك التابعة للوحدة المحلية بشباس الملح، كما أشرفت على إزالة بناء مخالف بالطوب الأحمر بالدور الأول علوى بقرية شباس الملح وتمت الإزالة.

كما وجهت رئيس مركز ومدينة دسوق، الشكر لأهالى وشباب قرية شباس الملح على المشاركة المجتمعية مع الوحدة المحلية لقرية شباس الملح، لتنفيذ العمل على المشاركة المجتمعية في إنشاء مظلة بمدخل المقابر بقرية شباس الملح بالمشاركة المجتمعية، مشيدة بتدعيم منظومة النظافة بصناديق لتجميع القمامة في مدخل القرية، ووضع طبقة سن بشوارع المقابر بقرية شباس الملح، ووضع طبقة من السن بشارع المصرف المغطى بمدخل قرية شباس الملح.

كما أشرف هاني يوسف، رئيس مدينة سيدى غازي، على رصف الطرق بالإنترلوك بمدينة سيدى غازى بقرية أبومنيسى، كما أشرف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوة، على إزالة جميع الإعلانات المخالفة والمنتهية الترخيص من على أعمدة الإنارة والمنازل بمركز فوه.

وأشرف شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، على أعمال تأهيل وتبطين ترعة البجاجير التابعة للوحدة المحلية بقرية البلاصى، كما أشرف جمال فهمى عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على أعمال الحملة المكبرة لإزالة كل الإعلانات المخالفة وغير المرخصة، ورفع كل الإشغالات التى تعوق حركة المواطنين والسيارات بشارعى بورسعيد ومجمع مواقف القاهرة وكفر الشيخ ودسوق وشارع المستشفى والمحكمة، مشددًا عدم التهاون مع كل من يقوم بالاستيلاء على الشارع العام من الباعة الجائلين وقائدى التكاتك.

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