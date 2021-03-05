«تنشيط السياحة»: استخدام صور المشاهير كأدوات دعائية للجذب السياحى

كشف المهندس أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن الزيارات الأخيرة التى استقبلتها مصر من نجوم الرياضة ومؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعى وغيرهم من المشاهير، تساهم في الوصول لعدد كبير من متابعيهم كأداة دعائية للمقاصد السياحية المصرية، ويعكس الصورة الصحيحة عن الأمن والأمان الذي تعيشه مصر مما يزيد من ثقة السائحين الوافدين لها.وأضاف يوسف فى تصريحات لـ"الدستور"، أن الزيارات المتعددة لنجوم العالم سواء من نجوم الرياضة أو مشاهير العالم لمصر تعد فرصة رائعة للترويج السياحي لمصر، حيث يتم استخدام الصور والفيديوهات التي تعبر عن تجربتهم خلال زيارتهم للأماكن السياحية والأثرية بمصر على منصات التسويق والترويج المختلفة، كما أنها تعد فرصة لإطلاعهم على الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي تطبقها مصر في الفنادق والمطاعم والمتاحف والمواقع الأثرية، مما سيكون له أكبر الأثر في إعادة تشجيع السائحين على زيارة مصر، ووضع المقصد السياحي المصري على أولويات أجندتهم.