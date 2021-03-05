قبل انطلاق الجلسات.. اختصاصات لجنة التعليم بمجلس الشيوخ

يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أولي جلساته العامة، يوم الإثنين المقبل، عقب توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على اللائحة الداخلية للمجلس، وسوف يتم خلال الجلسة أنتخاب أعضاء اللجان النوعية.ونصت المادة (43) من اللائحة الداخلية: "تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها".وطبقا لما نصت عليه المادة (مادة 53) تختص لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يأتى:- التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه ومراحله.- شئون البحث العلمى.- تطوير التعليم الجامعى بجميع أنواعه.- تشجيع التعليم الفنى والتقنى وتطويره.- الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمى.- المجامع العلمية واللغوية.- السياسة التعليمية وجودة التعليم. ورعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاياتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية.- الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية فى البحث العلمى.- محو الأمية وتعليم الكبار.- التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمى.- الاتصالات السلكية واللاسلكية.- تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية.- البريد.- أمن الفضاء المعلوماتي- التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.- السياسة العامة للدولة فى شأن التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.