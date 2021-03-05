بعد التطعيم.. «الصحة» توضح كيفية عمل لقاح كورونا بالجسم (إنفوجراف)
الجمعة 05/مارس/2021 - 03:37 م
فاتن خديوىطباعة
كشفت وزارة الصحة والسكان، عن كيفية عمل لقاح كورونا المستجد داخل جسم الشخص بعد التطعيم، لافتة إلى أنه عندما يخترق المرض الجسم سواء عن طريق فيروس أو بكتيريا يقوم الجسم مباشرة بتكوين أجسام مضادة تجاهه فتقضي عليه.
وأشارت إلى أن اللقاحات تحتوى على أجزاء من الفيروس تم إضعافها أو تعطيلها "فيروس ميت"، ما يؤدى إلى حدوث استجابة مناعية داخل الجسم.
وأكدت أن تلك اللقاحات لن تسبب المرض للشخص الذى يتلقى اللقاح، ولكنها ستدفع جهاز المناعة للاستجابة قدر الإمكان كما لو كانت استجابته الأولى للفيروس أو البكتيريا.
وأوضحت أنه يمكن التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل لحجز لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة www.egcovac.mohp.gov.eg للمزيد من المعلومات والاستفسار عن اللقاح يرجى الاتصال على الخط الساخن: ١٥٣٣٥
وأشارت إلى أن اللقاحات تحتوى على أجزاء من الفيروس تم إضعافها أو تعطيلها "فيروس ميت"، ما يؤدى إلى حدوث استجابة مناعية داخل الجسم.
وأكدت أن تلك اللقاحات لن تسبب المرض للشخص الذى يتلقى اللقاح، ولكنها ستدفع جهاز المناعة للاستجابة قدر الإمكان كما لو كانت استجابته الأولى للفيروس أو البكتيريا.
وأوضحت أنه يمكن التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل لحجز لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة www.egcovac.mohp.gov.eg للمزيد من المعلومات والاستفسار عن اللقاح يرجى الاتصال على الخط الساخن: ١٥٣٣٥