صادرات مصر إلى فلسطين ترتفع إلى 145.2 مليون دولار خلال 2020

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية لفلسطين إلى حدود 145.2 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2020 مقابل 138.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 6.4 مليون دولار خلال عام.وسجلت واردات مصر من فلسطين- حسب الجهاز - 37 ألف دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2020 مقابل 598 ألف دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 561 ألف دولار خلال عام.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 24.6 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر 2020، مقابل 27.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، كما تراجعت وارداتها من دول العالم 69.8 مليار دولار لـ 63.2 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.