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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزير الرياضة: إثراء الحياة السياسية من خلال تأهيل وتدريب الشباب

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:28 م
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
صقر محمد
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التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عددًا من ممثلي أعضاء برلمان الشباب من 5 محافظات هي «اسوان، أسيوط، الأقصر، الفيوم، المنيا»؛ لمناقشة الأطر والبرامج الرئيسية لأعضاء برلمان الشباب خلال المرحلة المقبلة، وذلك عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».

وأكد «صبحي» على الدعم الكامل الذي تقدمه الوزارة لبرلمان الشباب بشكل غير تقليدي يتخطى مرحلة المحاكاة للوصول إلى إثراء نماذج الحياة السياسية المصرية بالتأهيل والتدريب وإعادة التركيز على الواجبات والمسئوليات، وذلك لاستفادة أكبر عدد من الشباب في كافة محافظات الجمهورية، من خلال المنشآت الشبابية والرياضية التابعة للوزارة، لاستقبال مشاريع ومبادرات أعضاء برلمان الشباب.

وأوضح أن الدعم بهدف تأهيل وإعداد وتثقيف النشء والشباب سياسيًا، وتوعيتهم بمختلف القضايا والتحديات التي تواجه الوطن، مشيرًا إلى أن الوزارة تتنظر الكثير من أعضاء برلمان الشباب من حيث مواجهة المشكلات والتحديات وطرح الحلول البناءة.

وكشف وزير الشباب والرياضة، عن دراسة الوزارة لتنفيذ عملية ربط لجان برلمان الشباب مع اللجان العامة لمجلس النواب، وذلك من خلال إدارة الاتصال السياسي بالوزارة، في إطار العمل لإعداد وتأهيل الشباب وتنمية وعيهم السياسي.

واستمع الدكتور أشرف صبحي إلى جميع مداخلات ممثلي برلمان الشباب المشاركين في اللقاء تمثلت أبرزها المشاركة الإيجابية لأعضاء برلمان الشباب في مبادرة حياة كريمة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتطوير الكبير لمراكز الشباب ضمن المبادرة، مع تكثيف الأنشطة الرياضية بالقرى الأولى بالرعاية، والبرامج التدريبية والتأهيلية للمشرفين القائمين عن نشاط البرلمان بمراكز الشباب والمديريات؛ ليكونوا همزة وصل لتيسير كافة مطالبهم.

وقدم ممثلي البرلمان رؤيتهم حول الية تنفيذ حوار مجتمعي لمناقشة قانون المحليات، كذلك مناقشتهم لمعوقات مراكز الشباب في نطاق بعض القرى.

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