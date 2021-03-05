اختصاصات لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ

يعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أولي جلساته العامة، يوم الإثنين المقبل، بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على اللائحة الداخلية للمجلس، وسوف يتم خلال الجلسة أنتخاب أعضاء اللجان النوعية.ونصت المادة (43) من اللائحة الداخلية على أن "تنتخب كل لجنة، في أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها".وطبقا لما نصت عليه المادة (مادة 52) تختص لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بما يأتى:- التعمير الحضرى والريفى- الإسكان والتشييد والتعاون الإسكانى.- المرافق العامة.- مواد البناء- التخطيط العمرانى وشئون التعمير والمدن الجديدة.- التنسيق الحضارى وتطوير العشوائيات.- التشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير.- الإدارة المحلية والمجالس المحلية.- تشريعات الإدارة المحلية- الطيران المدنى والنقل الجوي- النقل البري- النقل البحرى والنهرى.- قناة السويس.- الموانئ والطرق والكباري- السياسة العامة للدولة في شأن النقل والإسكان والإدارة المحلية.وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون الطيران المدنى والنقل والإسكان والتعمير والإدارة المحلية.