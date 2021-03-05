30 وفاة و5127 إصابة جديدة بـ«كورونا» فى العراق

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة 5127 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 719 ألفًا و121 إصابة.وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية- أنه تم تسجيل 3134 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 653 ألفا و149 حالة بنسبة شفاء 90.8%، في حين تم تسجيل 30 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ بإجمالي 13 ألفًا و537 حالة وفاة.