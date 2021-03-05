30 وفاة و5127 إصابة جديدة بـ«كورونا» فى العراق
الجمعة 05/مارس/2021 - 04:30 م
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سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة 5127 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 719 ألفًا و121 إصابة.
وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية- أنه تم تسجيل 3134 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 653 ألفا و149 حالة بنسبة شفاء 90.8%، في حين تم تسجيل 30 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ بإجمالي 13 ألفًا و537 حالة وفاة.
وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية- أنه تم تسجيل 3134 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 653 ألفا و149 حالة بنسبة شفاء 90.8%، في حين تم تسجيل 30 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ بإجمالي 13 ألفًا و537 حالة وفاة.