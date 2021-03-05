13 اختصاصا للجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ

يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أولي جلساته العامة، يوم الإثنين المقبل، عقب توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على اللائحة الداخلية للمجلس، وسوف يتم خلال الجلسة أنتخاب أعضاء اللجان النوعية.ونصت المادة (43) من اللائحة الداخلية: "تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها".وطبقا لما نصت عليه المادة (50) تختص لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يأتى:- استراتيجيات وخطط القطاع الصناعى والتجارى ومتابعة تنفيذ وتقويم مشروعاته.- الجوانب المتعلقة بالصناعة والتجارة، وبالسياسة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجى.- وسائل خفض تكاليف الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية والتقدم التكنولوجى فى الصناعة.- العلاقات الصناعية والتجارية.- التشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة.- الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية فى الصناعة.- التشريعات والسياسات التى تشجع على زيادة الصادرات.- التشريعات والاقتراحات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويلها، وتشجيعها.- المشكلات التى تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.- المسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمى وتأهيله وإدماجه فى الاقتصاد الرسمى.- شئون التجارة الداخلية والخارجية.- التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكى.- السياسات العامة للدولة فى شئون الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالصناعة والتجارة، والتموين والتجارة الداخلية، وبالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.