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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأرصاد» تكشف حالة طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:46 م
طقس دافئ
طقس دافئ
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غد السبت دافئًا نهارًا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة على معظم الأنحاء، شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وبارد على جنوب سيناء.

كما يتوقع خبراء الأرصاد، تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 24 12
الإسكندرية 21 13
وادى النطرون 23 10
طنطا 23 11
شبين الكوم 23 11
دمنهور 22 12
بلطيم 21 13
مطروح 19 11
السلوم 22 10
سيوة 24 07
بورسعيد 21 13
دمياط 21 12
الزقازيق 24 12
المنصورة 22 11
الإسماعيلية 24 11
السويس 23 11
العريش 21 11
رفح 20 10
رأس سدر 25 12
نخل 22 06
نويبع 25 14
طابا 22 12
كاترين 22 04
الطور 26 13
شرم الشيخ 25 15
الغردقة 26 14
مرسى علم 26 15
الفيوم 25 10
بنى سويف 25 10
المنيا 26 10
أسيوط 27 11
سوهاج 28 12
قنا 28 12
الأقصر 29 12
أسوان 30 13
ادفو 30 11
أبوسمبل 29 13
الوادى الجديد 28 10
شلاتين 28 16
أبو رماد 27 15
حلايب 26 18
رأس حدربة 26 17

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