«الأرصاد» تكشف حالة طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غد السبت دافئًا نهارًا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة على معظم الأنحاء، شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وبارد على جنوب سيناء.كما يتوقع خبراء الأرصاد، تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 24 12الإسكندرية 21 13وادى النطرون 23 10طنطا 23 11شبين الكوم 23 11دمنهور 22 12بلطيم 21 13مطروح 19 11السلوم 22 10سيوة 24 07بورسعيد 21 13دمياط 21 12الزقازيق 24 12المنصورة 22 11الإسماعيلية 24 11السويس 23 11العريش 21 11رفح 20 10رأس سدر 25 12نخل 22 06نويبع 25 14طابا 22 12كاترين 22 04الطور 26 13شرم الشيخ 25 15الغردقة 26 14مرسى علم 26 15الفيوم 25 10بنى سويف 25 10المنيا 26 10أسيوط 27 11سوهاج 28 12قنا 28 12الأقصر 29 12أسوان 30 13ادفو 30 11أبوسمبل 29 13الوادى الجديد 28 10شلاتين 28 16أبو رماد 27 15حلايب 26 18رأس حدربة 26 17