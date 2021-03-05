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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خطة لتأهيل قناطر إسنا وتأهيل 33 ترعة متعبة

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:50 م
تبطين الترع
تبطين الترع
وائل القمحاوى
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تواصل الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، أعمال تطوير وصيانة بعض الأهوسة والقناطر، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية.

وبدأت الإدارة العامة لقناطر إسنا الجديدة، اليوم الجمعة، أعمال تحديث الهويس الملاحى الشرقى من خلال تنفيذ أعمال الحقن للحوائط الرئيسية وتركيب الجوانات أى موانع التسريب للبوابات الرئيسيه ناحية الخلف، وتركيب خطوط مواسير الهيدروليك ناحية الأمام، بالإضافة إلى تركيب أخشاب الحماية للبوابات الرئيسية ناحية الخلف، وذلك لتسهيل حركة مرور السفن الصغيرة وغيرها بمجري نهر النيل.

كما تواصل الإدارة العامة لقناطر إسنا، تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 33 ترعة بزمام هندستى رى إسنا وأرمنت بطول 104  كيلو مترات، منها تبطين ترعة الساحل زمام هندسة رى إسنا، وترع المحاميد، والشيخ آحود،  والجبل زمام هندسة رى أرمنت، لترشيد استهلاك المياه، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال المنفذة فى المواقيت المحددة.

من جانبه قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، إن المشروع القومى لتأهيل الترع تحقق التكامل المطلوب بين أجهزة الدولة المختلفة لإنجاز الأهداف المطلوبة وتشمل الرى والزراعة والنقل، بجانب تعظيم العائد من الاستثمارات المنفقة على المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه.

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