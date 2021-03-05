تخصيص مكتب داخل مجمع الإسماعيلية الطبى لتلقى طلبات الحصول على لقاح كورونا

أعلن الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، عن تخصيص مكتب داخل المجمع الطبي؛ لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا، في حالة عدم استطاعتهم التسجيل على موقع الوزارة الإلكتروني.وناشد "حطب"، في بيان اليوم الجمعة، الفئات المستحقة لتلقي اللقاح من المواطنين بسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة.وأكد على توفير مكتب بالمجمع الطبي لمساعدة المواطنين في التسجيل من الفئات المستحقة ممن لا يستطيعون التسجيل على الموقع، للحصول على لقاح فيروس كورونا.يشار إلى تدشين منصة الحصول على لقاحات فيروس كورونا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الصحة والسكان، وهو http:www.egcovac.mohp.g.eg.بدأت صحة الإسماعيلية، أمس الخميس، تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، بلقاح فيروس كورونا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة انتشار العدوى.وشددت صحة الإسماعيلية، بداية من اليوم الأول لتلقي اللقاح، على ضرورة التزام المواطنين، بارتداء الكمامة مع الحفاظ على العلامات الإرشادية للتباعد الاجتماعي، واستمرت حملات التعقيم بجميع منشأت مجمع الإسماعيلية الطبي، والذي يشهد أولى الفعاليات.تبدأ رحلة المواطنين المسجلين على موقع وزارة الصحة لتلقي لقاح كورونا، باستقبالهم بالورد من قبل موظفي الاستقبال، وتأكيد حضورهم ببطاقة الرقم القومي، بعد تلقي رسالة عبر الهاتف المحمول، أمس الأربعاء، تطالبهم بالتوجه إلى مجمع الإسماعيلية الطبي للتطعيم، ومن ثم ملء البيانات الشخصية، ثم التوجه إلى إحدى الغرف الطبية المجهزة والتي تم تخصيصها لاستقبال المواطنين قبل التطعيم، للتأكد من عدم وجود موانع صحية تحيل دون التطعيم، ثم قياس مستوى الضغط، قبل الوصول إلى المرحلة الأخيرة وهي الحصول على اللقاح.وينصح الممرضون المواطنين الحاصلين على اللقاح بالانتظار لنصف ساعة، بساحة الانتظار بعد تلقي اللقاح، للتأكد من سلامتهم قبل المغادرة.أكد وكيل صحة الإسماعيلية، بأن تطعيم المواطنين بلقاح كورونا داخل المجمع الطبي، يتم على قدم وساق، وعلى مدار 12 ساعة متواصلة، على فترتين، تبدأ الفترة الأولى من الثامنة صباحا إلى الثالثة عصرا، وتستأنف الفترة الثانية من الساعة الثالثة عصرًا إلى التاسعة مساء.وأشار حطب، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، إلى حرص الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة توفير الرعاية الصحية للشعب المصرى كافة ولكبار السن بشكل خاص، لافتا إلى جهود الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا.وأوضح حطب، أن 200 حالة مستهدفة للحصول على اللقاح فى اليوم الأول من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، على أن تكون الجرعة الثانية بعد مرور 21 يوما من الحصول على الجرعة الأولى.