أبرز اختصاصات لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ

يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أولي جلساته العامة، يوم الإثنين المقبل، عقب توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على اللائحة الداخلية للمجلس، وسوف يتم خلال الجلسة انتخاب أعضاء اللجان النوعية.ونصت المادة (43) من اللائحة الداخلية على أنه "تنتخب كل لجنة، في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها".وطبقًا لما نصت عليه المادة (49) تختص لجنة الدفاع والأمن القومي بما يأتى:- شئون الأمن القومي.- أمن الدولة الخارجي ومعاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.- شئون الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة.- شئون القوات المسلحة.- التشريعات المتعلقة بضباط القوات المسلحة وأفرادها، ومن في حكمهم، وهيئة الشرطة.- الدفاع المدني والدفاع الشعبي.- الطوارئ.- مكافحة الإرهاب، والتعويض العادل للمتضررين من الإرهاب وبسببه.- ما يتصل بشئون الأمن والدفاع في المحافظات الحدودية.وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات، والأجهزة المختصة بالدفاع والداخلية والأمن العام.