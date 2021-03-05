جامعة سوهاج تُشارك في المؤتمر السنوي الثالث لأمراض القلب والقسطرة

شاركت جامعة سوهاج على مدار يومي 4 و5 مارس الجاري، يمثلها الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، في فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لقسم القلب بمستشفي الهلال، والذي افتتحه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.وبحضور الدكتور محمد السيد رئيس هيئة التأمين الصحي، الدكتورة مي علام رئيس مراكز التنمية الإقليمية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدكتور محمد حسن رئيس فرع التأمين الصحي بالمحافظة، المحاسب عدلي أبو عقيل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينه سوهاج، الدكتور أحمد البغدادي رئيس المؤتمر وأستاذ أمراض القلب بكلية طب سوهاج، الدكتور محمد أنور مغيزل رئيس قسم القلب والدكتور عبد الناصر الله حجازي رئيس قسم القسطرة بمستشفى الهلال ومنسقي المؤتمر، وذلك بمركز تنمية إقليم جنوب الصعيد التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بجزيرة قرمان بسوهاج.وقال الدكتور أحمد سليمان، إن المؤتمر نظمه فرع هيئة التأمين الصحي بسوهاج، وحضره نخبة متخصصة من أساتذة أمراض القلب من مختلف الجامعات المصرية والقطاعات الطبية، مشيرًا إلى أن فعاليات المؤتمر استمرت علي مدار يومين، حيث ناقش كل ماهو حديث ومتطور في أمراض القلب التدخلات الجراحية والقسطرة التداخلية، مضيفًا أن المؤتمر قدم الإرشادات الطبية العالمية وفقًا لتوصيات جمعية القلب الأوروبية، كما عرض عدد من حالات القلب المعقدة وطرق العلاج الحديثة.وأشار الدكتور مصطفي عبد الخالق، إلى أهمية مشاركة الجامعة في مثل هذه الفعاليات الطبية الهامة التي تثري مجال البحث العلمي، وتمثل إضافة جيدة للأطباء الجدد من خلال الاستماع إلى تجارب المتخصصين والاستفادة من خبرات الأطباء الاستشاريين، لافتًا إلى أن المستشفى الجامعي تسعي جاهدة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية لجميع المرضي المترددين عليها من كافة محافظات الصعيد المجاورة، متمنيًا نجاح المؤتمر في الوصول إلى نتائج واضحة يمكن تطبيقها والاستفادة منها لخدمة مرضي القلب وتخفيف آلامهم.