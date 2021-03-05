9 اختصاصات للجنة الشئون الخارجية والعربية بمجلس الشيوخ

يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أولى جلساته العامة، يوم الإثنين المقبل، عقب توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على اللائحة الداخلية للمجلس، وسوف يتم خلال الجلسة أنتخاب أعضاء اللجان النوعية.ونصت المادة (43) من اللائحة الداخلية: "تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها".وطبقا لما نصت عليه المادة (48) تختص لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بما يأتى:- ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة فى الشئون العربية والأفريقية والخارجية.- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.- دراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية.- السياسة الخارجية للدولة.- شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها والاتحاد الإفريقى.- المؤتمرات الدولية.- العلاقات الدولية.- التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلى.- شئون المصريين المقيمين فى الخارج.وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الخارجية، وشئون الهجرة والمصريين فى الخارج.