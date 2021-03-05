التحقيق مع مالك محل لبيع أسماك سامة بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حجز مالك محل أسماك على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بتعريض حياة المواطنين في خطر لحيازة كمية من أسماك الأرنب السامة وعرضها للبيع بقصد التربح منها، والتحفظ على المضبوطات والتصرف بها بمعرفة الجهات المسئولة.تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك محل لتجارة الأسماك "دون ترخيص"، لحيازته وبيع كميات من الأسماك السامة والمحظور بيعها لخطورتها علي حياة المواطنين.على الفور تم استهداف المحل وألقى القبض علي مالكة، وبتفتيشه عثر علي 290 كيلو جرام من "أسماك الأرنب السامة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومحظور تداولها بالأسواق وتسبب الوفاة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.