«سوبرجيت» تمنع استقلال الأتوبيسات دون كمامة

أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، عن مواصلة شركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة "سوبرجيت" إحدى الشركات التابعة، بأعمال تطهير وتعقيم كل الأتوبيسات، وذلك بناءً على التعليمات المشددة بضرورة الحرص على التعقيم المستمر واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن كل أتوبيسات السوبر جيت تمنع استقلال الركاب دون ارتداء الكمامة، بالإضافة إلى ذلك تكون هناك تفتيشات مستمرة على الركاب وذلك لضمان عدم نزع الكمامة خلال الرحلة.