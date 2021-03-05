«اتحاد المقاولين» يكشف تفاصيل مشروعات الصرف ضمن «حياة كريمة»

كشف محمد الدهشوري عضو بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد، أنه تم إسناد وتوقيع 7 عقود لإحدي شركات المقاولات لتنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي ومحطات المعالجة ضمن مبادرة «حياة كريمة» في محافظات "سوهاج والجيزة وبورسعيد والبحيرة والمنيا"، بالإضافة إلى محطات المياه بـ6 أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة.وقال الدهشوري في تصريح لـ«الدستور» إن تلك المشروعات تأتي في إطار الخطط المشاركة في المشروعات القومية المختلفة والتي تتماشى مع خطة وإستراتيجية الدولة 2030 ومبادرة حياة كريمة في الحفاظ على الموارد المائية وتنميتها، وتقديم الدعم اللازم والعمل على تطوير القرى الأكثر احتياجا، موضحا أنه سيتم تنفيذ المرحلة الأولى بتنفيذ محطة معالجة وشبكة بينة تحتية بمركر طهطا بسوهاج، ومحطة معالجة بالمنطقة الصناعية «بمدينة الكوثر » بسوهاج ومن المتوقع أنه سينتهي المشروعات خلال عام 2023.وأضاف أنه مشروعات المياه التي سيتم تنفيذها تعمل بطاقة استبعابية تصل لـ170 الف متر مكعب يوميًا وتخدم 1.5 مليون نسمة لكل مشروع بعدد المدن التي سيتم تنفيذ مشروعات البنية التحتية ومحطات المياه ومعالجتها.يذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة قامت بترسية جميع العقود التنفيذية الخاصة بالمرحلة الأولى من البرنامج بإجمالي 43 عقد مقاولات، وتم الانتهاء من تنفيذ 3 عقود وتشغيلها، ومن المقرر الانتهاء من 13 عقدًا (شبكات ومحطات معالجة) بنهاية العام المالي الحالي، كما تم تقديم موقف تنفيذ خطط تحسين الأداء السنوية الخاصة بشركات مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تم تحقيقها حتى نهاية العام المالي 2020.