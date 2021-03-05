وزير الصحة الفلسطينية: هناك جهود حثيثة للإسراع فى توفير اللقاحات

قالت وزير الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة، إن هناك جهودا حثيثة تبذل للإسراع في توفير اللقاحات للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة تسهم في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، والتقليل من نسب الإشغال في المستشفيات، والتخفيف عن الكوادر الطبية التي أرهقت بشكل كبير خلال عام كامل في مواجهة وباء يضرب العالم.وأضافت الكيلة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن مختبرات الوزارة أجرت خلال عام كامل أكثر من مليون و215 ألف فحص لعينات مشتبه إصابتها بفيروس "كورونا"، فيما تجاوز عدد الإصابات في فلسطين 216 ألف إصابة، وحالات الوفاة 2320 حالة، في حين لا تزال المحافظات الفلسطينية تسجل أكثر من 20 ألف إصابة نشطة بالفيروس.وأكدت الكيلة أن القطاع الصحي رغم ما كان يعانيه من أزمات إلا أنه استطاع الصمود أمام الجائحة بأقل الإمكانات المتاحة، وبدعم القيادة السياسية والحكومة والشركاء الدوليين والمحليين.