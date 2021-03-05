وصول جثمان أسقف بنى مزار إلى مقر المطرانية (فيديو)

وصل منذ قليل جثمان الأنبا أثناسيوس، مطران بني مزار، إلى مقر مطرانية بنى مزار، تمهيدًا لإتمام صلوات الجنازة عليه.وأعلنت إيبارشية بني مزار للأقباط الأرثوذكس؛ أنه تقرر أن تقام صلوات تجنيز مثلث الرحمات المتنيح الأنبا أثناسيوس أسقف إيبارشية بني مزار، الذي رحل في الخامسة مساء اليوم بكنيسة القديس مارمرقس، مقر المطرانية ببني مزار.وكلف قداسة البابا تواضروس الثاني، نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط للمشاركة نيابة عنه في صلوات التجنيز.هذا وسوف تقتصر المشاركة في الصلاة على مجمع كهنة الإيبارشية وعدد محدود من الشمامسة، وفقًا لما أعلنته مطرانية بني مزار لتجنب التجمعات، كإجراء احترازي نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.