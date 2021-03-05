كرواتيا تسجل 590 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات فى 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحبة في كرواتيا، اليوم الجمعة، تسجيل 590 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 245 ألفًا و462 مُصابًا.وأفادت وكالة أنباء "هينا" الكرواتية، نقلًا عن فريق إدارة أزمة "كورونا"، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 5 آلاف و570 حالة فور تسجيل 6 وفيات جديدة منذ أمس الخميس.كما أشارت إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ، منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن، 236 ألفًا و283 مريضًا، من بينهم 533 حالة تعافي جديدة تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.جدير بالذكر أن كرواتيا أجرت، على مدار أمس الخميس، 5 آلاف و429 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع الإجمالي إلى مليون و378 و877 اختبارًا منذ تفشي الفيروس في مارس الماضي.