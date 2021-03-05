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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

موعد عرض حكاية «مالناش إلا بعض» لـ صابرين

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:52 م
مسلسل ورا كل باب
مسلسل ورا كل باب
محمد مجدي
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تعرض، غدًا السبت شركة سينرجى الحكاية الأولى من مسلسل "ورا كل باب"، التي تحمل اسم "مالناش إلا بعض"، للنجمة صابرين على قناة الحياة الساعة 8 مساء.

وظهرت صابرين بملامح امرأة عجوز على بوستر العمل المترقب طرحه من قبل الجمهور، الذي تابع العمل في قصصه السابقة، ولاقت نجاحًا كبيرًا.

حكاية "مالناش إلا بعض" تأليف باهر دويدار وإخراج سميح النقاش، ويشارك في بطولتها مع صابرين جمال عبدالناصر، وجيهان خليل، ومحمد نجاتى، وعابد عنان، وسمر علام، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثها حول الحياة داخل إحدى العائلات التي يصاب أحد أفرادها بفيروس كورونا، وكيفية التعايش مع هذا الفيروس.



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