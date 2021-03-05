الحصانة واللائحة.. اختصاصات لجنة الشؤون التشريعية بمجلس الشيوخ

يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أولي جلساته العامة، يوم الإثنين المقبل، عقب توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على اللائحة الداخلية للمجلس، وسوف يتم خلال الجلسة أنتخاب أعضاء اللجان النوعية.ونصت المادة (43) من اللائحة الداخلية: "تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها".وطبقا لما نصت عليه المادة (46) فتختص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بما يأتى:- الشئون الدستورية.- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.- القروض والمنح الخارجية بالاشتراك مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.- اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.- شئون اللائحة الداخلية.- التشريعات المكملة للدستور.- التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.- معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية.- شؤون العضوية.- الحصانة البرلمانية.- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.