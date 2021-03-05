ارتفاع صادرات مصر عبر المطارات إلى 6.6 مليار دولار خلال 11 شهرًا من 2020

أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر عبر المطارات إلى حدود 6.6 مليار دولار، خلال أول 11 شهرا من عام 2020 مقابل 5.7 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 910.5 مليون دولار خلال عام تزامنًا مع جائحة كورونا.وجاء فى المرتبة الثانية ميناء الاسكندرية بصادرات بلغت قيمتها 5.3 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2020 مقابل 7.9 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، ثم ميناء السويس 4.1 مليار دولار مقابل 4.9 مليار دولار، ميناء الدخيلة 1.8 مليار دولار مقابل 1.9 مليار دولار وميناء دمياط 1.6 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 24.6 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر 2020 مقابل 27.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، كما تراجعت وارداتها من دول العالم 69.8 مليار دولار لـ 63.2 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.