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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن والولايات المتحدة يبحثان تبعات استمرار الاعتداءات «الحوثية»

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:40 م
أحمد عوض بن مبارك
أحمد عوض بن مبارك
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بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، اليوم، مع المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركنج، تبعات استمرار التصعيد الحوثي في مأرب والجهود الرامية للتهدئة وتحقيق السلام في اليمن.

وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء اليمنية استمرار الميليشيات الحوثية باستهداف المدنيين في مأرب متجاهلة النداءات الدولية وآخرها قرار المجلس الأمن رقم ٢٥٦٤.. مشيرا إلى أن العدوان الحوثي يواجه بإرادة صلبة من الجيش اليمني وأبناء القبائل.

ولفت إلى أن ذلك ليس دفاعًا عن اليمن وإنما دفاع عن أمن واستقرار المنطقة، مضيفا أن الحكومة تمد يدها للسلام إذا وجدت شريكًا حقيقا داعيًا الميليشيات الحوثية للانصياع لصوت العقل وتقديم مصلحة اليمنيين.

من جانبه، جدد المبعوث الأمريكي موقف بلاده بضرورة وقف الحوثيين لجميع العمليات العسكرية في مأرب والامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار في اليمن والاستجابة للجهود الدولية الرامية لإيجاد حل سياسي ينهي الحرب في اليمن.

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